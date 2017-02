Chelsea neemt in thuisduel met Swansea afscheid van Lampard

19:42 – Chelsea neemt zaterdag afscheid van Frank Lampard wanneer de club op Stamford Bridge aantreedt tegen Swansea City. Lampard maakte ongeveer drie weken geleden bekend een punt te zetten achter zijn loopbaan als voetballer.



De wedstrijd tegen Swansea City staat in het teken van het afscheid van Lampard en tijdens de rust zal de Engelsman een ereronde lopen op het veld van Stamford Bridge. Tijdens zijn carrière speelde hij maar liefst dertien jaar in het shirt van Chelsea. In totaal kwam hij tot 648 wedstrijden voor de Premier League-club.



Lampard speelde de laatste jaren van zijn carrière voor Manchester City en het Amerikaanse New York City. De voormalig middenvelder wil zich nu hij is gestopt gaan richten op een loopbaan als coach. Hij heeft zich inmiddels al ingeschreven voor een trainerscursus.