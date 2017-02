AS Roma en Anderlecht ondanks nederlaag door in EL

21:01 – AS Roma heeft donderdagavond ondanks een 0-1 nederlaag tegen Villarreal de volgende ronde in de Europa League bereikt. De 0-4 overwinning van de heenwedstrijd was genoeg om met de Spanjaarden af te rekenen. Ook Anderlecht, Besiktas en APOEL Nicosia bereikten de volgende ronde.



AS Roma-Villarreal

Roma kwam na een kwartier spelen op voorsprong toen Thomas Vermaelen de fout in ging. De verdediger raakte de bal volledig verkeerd en Rafael Santos Borre kon vervolgens profiteren: 0-1. Het doelpunt van de Colombiaanse aanvaller was ook meteen de enige van de wedstrijd en daardoor bereikt AS Roma na de 0-4 overwinning van afgelopen donderdag de laatste zestien.



Zenit-Anderlecht

Anderlecht had met een 2-0 overwinning in eigen huis een prima uitgangspunt voor de return in Rusland tegen Zenit Sint-Petersburg, maar de ploeg bereikte maar moeizaam de volgende ronde. De Belgen gingen met 3-1 onderuit en gaan daarom op doelsaldo door naar de volgende ronde. Na een 3-0 achterstand maakte Isaac Kiese Thelin in de slotfase het belangrijke uitdoelpunt.



Besiktas-Hapoel Beer Sheva

Na de eerdere uitschakeling van het Turkse Osmanlispor is het Besiktas wel gelukt om de volgende ronde te bereiken. Na de 1-3 overwinning van afgelopen week werd er in eigen huis een 2-1 overwinning geboekt. Besiktas kwam al vroeg op voorsprong dankzij een goal van Vincent Aboubakar, maar Anthony Nwakaeme zette de bezoekers weer op gelijke hoogte. In de slotfase bezorgde Cenk Tosun Besiktas de overwinning.



APOEL Nicosia-Athletic Bilbao

Athletic Bilbao werd verassend uitgeschakeld door APOEL Nicosia. Nadat de Spaanse ploeg thuis met 3-2 wist te winnen werd er op Cyprus een 2-0 nederlaag geleden. Ondanks een rode kaart voor Pieros Sotiriou wist de thuisploeg stand te houden en kwam Athletic niet tot scoren.