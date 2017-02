Ranieri ontslagen als trainer van Leicester City

21:06 – Claudio Ranieri is ontslagen als manager van Leicester City, dat maakt de club donderdagavond bekend. Aanleiding daarvoor zijn de slechte resultaten van de regerend kampioen van de Premier League. Leicester bevindt zich momenteel in de onderste regionen en moet vrezen voor degradatie.



Zo'n negen maanden nadat Leicester City kampioen werd in de Premier League vertrekt Ranieri bij de club. Volgens voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha moet er ingegrepen worden voordat de club aan het einde van het seizoen degradeert. "Het was nooit onze verwachting dat de prestaties van het afgelopen seizoen herhaald zouden worden. Maar we vinden dat het tijd is voor verandering om de kans zo groot mogelijk te maken dat we erin blijven. Dit was het moeilijkste besluit dat we in zeven jaar hebben moeten nemen."



Leicester City staat na 25 wedstrijden in de Premier League op de zeventiende plaats en dat is slechts één punt boven de degradatiestreep. Alle wedstrijden die de club speelde in de tweede seizoenshelft werden tot nu toe verloren.