Pochettino is ondanks de uitschakeling trots op Tottenham

0:00 – Tottenham Hotspur kwam donderdagavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen AA Gent. Omdat de Belgen de heenwedstrijd met 1-0 wonnen is de ploeg van Mauricio Pochettino uitgeschakeld in de Europa League. De manager liet na afloop weten desondanks trots te zijn op zijn spelers.



Pochettino zag dat zijn ploeg het een stuk lastiger kreeg toen Dele Alli na veertig minuten met een rode kaart van het veld werd gestuurd. "Nadat hij werd weggestuurd hebben we ons alsnog dapper verweerd. Ik ben trots op de prestaties van mijn ploeg", aldus de manager tijdens de persconferentie. "Dele is heel teleurgesteld en verdrietig na zijn actie. Hij heeft een fout gemaakt. Het is voetbal en dat soort dingen gebeuren."



Volgens Pochettino heeft Tottenham het vooral in de eerste helft laten liggen. "Het is heel jammer dat we toen niet goed speelden. Maar er is geen tijd om te rouwen, we moeten nu herstellen en doorgaan. We hebben de nodige kansen gecreeërd, maar uiteindelijk de prijs moeten betalen voor de slechte eerste helft", besloot de Argentijn.