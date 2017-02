AZ schrijft negatieve historie met dikke nederlaag

10:01 – AZ werd in de zestiende finale van de Europa League hardhandig uitgeschakeld door Olympique Lyon. Na een 1-4 nederlaag in het eigen AFAS Stadion gingen de Alkmaarders donderdagavond met maar liefst 7-1 onderuit in Zuid-Frankrijk. Daarmee gaat AZ de boeken in.



De 7-1 nederlaag is een evenaring van de grootste verliespartij van een Nederlandse ploeg in Europa ooit. VV DOS ging in 1965 met 7-1 ten onder bij FC Barcelona. Go Ahead Eagles (0-6 tegen Celtic, 1965) en PSV (6-0 tegen Saint-Etienne, 1979) verloren ook eens met een marge van zes doelpunten.



Ook met de elf tegendoelpunten over twee duels heeft AZ een negatief record geschreven. Nog nooit kreeg een Nederlandse ploeg zoveel goals om de oren in een tweeluik in de Europa League, zo meldt Opta. Roda JC (Vicenza, 1997/1998), NAC Breda (Villarreal, 2009/2010) moesten ooit negen keer de bal uit het eigen doel vissen tijdens een dubbele ontmoeting met een tegenstander in Europa.