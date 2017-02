Gio: "Bij winst schudden we PSV niet definitief af"

14:57 – Feyenoord kan komende zondag een grote stap richting de eerste landstitel sinds 1999 zetten. De club uit Rotterdam-Zuid is in de eigen Kuip vanaf 14.30 uur de gastheer van PSV. De situatie is duidelijk: als de koploper wint, dan blijft nummer twee Ajax op minimaal vijf punten achterstand staan en is het gat met PSV zelfs al elf punten. Als Feyenoord echter ten onder gaat, komt de titelstrijd weer helemaal open te liggen.



"Je merkt aan alles dat het een grote wedstrijd is", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst tegen Feyenoord TV over de kraker in De Kuip. "Je speelt natuurlijk tegen een concurrent en ziet en leest er veel over in de media. De wedstrijd krijgt veel aandacht. Beide ploegen pakten tot dusver steeds de volle winst na de winterstop. Het wordt een mooie wedstrijd, we gaan er vol tegenaan om ook zondag de drie punten te pakken. We kunnen onszelf een hele goede dienst bewijzen", weet Van Bronckhorst, die nog niet van een cruciaal duel wil spreken. "We kunnen zondag goede zaken doen, maar ook bij winst denk ik niet dat we PSV definitief afschudden in de race."



Van Bronckhorst benadrukt dat Feyenoord flink aan de bak moet tegen de Eindhovense concurrent. "PSV maakt een hele goede periode door en staat er daardoor nog steeds bij. Ik vind het wel mooi om te zien dat de topclubs steeds hun wedstrijden blijven winnen. De kracht van PSV is dat ze echt een team zijn, compact staan en goed vanuit zowel de bal als de omschakeling kunnen spelen. Het is een vrij compleet team, met heel veel kwaliteiten. Ze hebben veel spelers die kunnen scoren, het wordt daarom zaak om goed te verdedigen."



Terence Kongolo is weer beschikbaar voor Van Bronckhorst en ook Michiel Kramer kan spelen, ondanks een bloeding bij zijn oogkas. Sven van Beek is de enige afwezige bij de Rotterdammers.