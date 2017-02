Onbegrip over Ranieri: "Weer raar besluit na Brexit en Trump"

16:43 – Liverpool wacht maandag de uitwedstrijd tegen Leicester City, waar Claudio Ranieri niet meer in de dug-out zal zitten. De Italiaanse manager, die de bescheiden club vorig seizoen zeer verrassend naar het landskampioenschap leidde, werd donderdag ontslagen omdat de ploeg deze jaargang tegen degradatie strijdt.



Jürgen Klopp, de manager van Liverpool, snapt niets van de beslissing van het Leicester-bestuur om Ranieri weg te sturen. "Of ik verrast ben dat deze dingen kunnen gebeuren? Nee. Dit gebeurt niet alleen in de voetballerij", aldus Klopp. "Er zijn in 2016 en 2017 wat rare beslissingen genomen: Brexit, Trump en Ranieri. Ik weet er niet genoeg van. Je moet Leicester vragen waarom ze dit hebben gedaan, maar voor maandag moeten we verwachten dat Leicester op haar best is."



Mourinho: "Stadion moet naar Ranieri vernoemd worden"

Ranieri kreeg vrijdag ook steun van José Mourinho. De manager van Manchester United verscheen met 'CR', de initialen van zijn Italiaanse vakbroeder, op zijn shirt op de persconferentie. "Hij zou het verdienen dat het stadion van Leicester City naar hem vernoemd wordt. Hij heeft gezorgd voor één van de mooiste momenten in de geschiedenis van het voetbal", reageerde de Portugees. "Dit is heel moeilijk te accepteren."Volgens Mourinho is Ranieri het slachtoffer geworden van zijn eigen succes. "Als hij vorig seizoen twaalfde was geworden, dan was dat een geweldige prestatie geweest, al hadden ze nog steeds rekening gehouden met degradatie en dan had hij nu nog zijn baan gehad", verklaart Mourinho, die de voetballerij steeds egoïstischer vindt worden. "Sommige principes verdwijnen een beetje. Ik had vorig seizoen een vergelijkbare ervaring bij Chelsea, al stelde dat niets voor in vergelijking met wat Claudio nu is overkomen."