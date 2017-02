Hoofdrol Vormer in eenzijdige topper, belangrijke zege Werder

22:33 – Met Ruud Vormer in de hoofdrol heeft Club Brugge uitgehaald in de topper tegen Zulte Waregem. De ploeg van trainer Michel Preud'homme, de koploper in de Belgische Pro League, versloeg vrijdag in het eigen Jan Breydel Stadion de nummer drie van het klassement met 5-0.



Vormer was goed voor twee doelpunten. De Nederlandse middenvelder kopte al in de vierde minuut uit een voorzet van Laurens de Bock de 1-0 tegen de touwen. Vier minuten voor rust was Vormer op aangeven van Hans Vanaken ook verantwoordelijk voor de 4-0. Bjorn Engels (2-0), José Izquierdo (3-0) en Jelle Vossen (5-0, penalty) maakten de andere treffers voor Club Brugge.



Club Brugge, waar naast Vormer ook Stefano Denswil in de basis stond en Lex Immers inviel, heeft nu acht punten voorsprong op Zulte Waregem. De koploper heeft een marge van drie punten naar nummer twee Anderlecht, maar dat team speelt zondag nog thuis tegen RC Genk.

Werder doet goede zaken

In de Bundesliga boekte Werder Bremen in de strijd tegen degradatie een belangrijke zege. De noorderlingen wonnen op bezoek bij streekgenoot VfL Wolfsburg met 1-2, door twee doelpunten van Serge Gnabry in de eerste achttien minuten. Borja Mayoral deed direct na de 0-2 iets terug voor Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer op de bank bleven, maar verder kwam de thuisclub niet. Door de winst komt Werder in de stand op gelijke hoogte met Wolfsburg. Beide teams hebben 22 punten en delen daarmee de veertiende plek.