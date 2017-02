Paulissen bloeit op bij Roda: "We zijn op de goede weg"

13:57 – Het is een opvallend gegeven: sinds er deze winter een grote groep nieuwelingen neerstreek bij Roda JC, is Limburger Mitchel Paulissen een belangrijke schakel geworden in de ploeg. De aanvaller scoorde na de winterstop al drie keer en is een sterkhouder geworden voor de laagvlieger. Paulissen is daar blij mee en is lovend over de grote groep nieuwelingen.



"Er is meer scherpte in de groep. Je merkt dat de andere jongens zeggen: wacht even, ik ga niet zomaar mijn plek afstaan. En als de nieuwe jongens kwaliteit hebben en laten zien dat ze ons verder helpen, dan is daar niks mis mee. Dat heeft een positieve invloed op ons", zegt hij tegen de NOS.



Paulissen begon het seizoen als wisselspeler, maar heeft zich in de basis geknokt. "Het is heel moeilijk geweest. Als je de hele week al weet dat je niet speelt, dan is er vrij weinig aan kan ik je zeggen. Maar ik ben altijd op mijn kans blijven wachten. Daarom geniet ik er nu van dat ik elke week kan voetballen", zegt de aanvaller, die met Roda nu veertiende staat. Zaterdagavond wacht sc Heerenveen. "We zijn op de goede weg en moeten niet te veel naar anderen kijken. Dat zorgt voor paniek bij jezelf. Hoe we nu bezig zijn, dat geeft vertrouwen. We hebben te veel kwaliteit om er uit te gaan."