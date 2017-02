Boilesen onder indruk van Schöne en Dolberg: "Als rode wijn"

15:24 – De loting voor de achtste finales van de Europa League had voor Nicolai Boilesen een speciaal tintje. De linksback werd met FC Kopenhagen gekoppeld aan Ajax, de club die hij afgelopen zomer inruilde voor de Deense topclub. Boilesen kijkt uit naar het tweeluik met zijn oude club en is positief over Lasse Schöne en Kasper Dolberg.



Boilesen speelde jarenlang met Schöne samen en de routinier is als controlerende middenvelder helemaal opgebloeid in Amsterdam. "Lasse is als rode wijn, hij wordt steeds beter", spreekt de linksachter in gesprek met het Deense DR. "Ik ben erg onder de indruk van hem, hij doet het heel goed. Hij heeft een belangrijk rol in het veld en is ook met zijn spelhervattingen van waarde."



Ook over Dolberg, zijn andere landgenoot bij Ajax, heeft Boilesen mooie worden over. "Kasper is een heel goede speler. Hij is buiten het veld een lieve jongen, maar bijt binnen de lijnen van zich af. Hij was met name erg goed in het begin van het seizoen, toen hij echt doorbraak. Kasper is een pure afmaker over wie ik alleen maar positieve geluiden hoor."



Boilesen heeft zin in het tweeluik met Ajax in de Europa League. "Ajax is een grotere club dan Kopenhagen, met een grotere naam. Toch hebben wij dit seizoen in de Champions League gespeeld en is Ajax al twee jaar op rij niet kampioen geworden in Nederland. Wij moeten nu laten zien dat we niet minder zijn dan Ajax."