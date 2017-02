Marcellis denkt aan Duitsland: "Maar moet wel kunnen"

16:39 – Omdat Dirk Marcellis over een aflopend contract beschikt bij PEC Zwolle, denkt de 29-jarige verdediger na over zijn toekomst. De oud-speler van PSV en AZ hoopt nog op een avontuur in de Duitse competitie, maar blijft wel realistisch.



"Deze zomer loopt mijn contract in Zwolle af. Omdat ik mede door mijn blessure weet dat alles ineens kan veranderen, doe ik geen toekomstvoorspellingen", zegt hij nuchter in De Stentor. "Ik bekijk het van week tot week. Ik heb al een hoop meegemaakt in mijn carrière, behalve een buitenlands avontuur. Dus ja, die optie staat open. Ik heb altijd gezegd dat ik de Duitse competitie heel mooi vind, maar het moet wel kunnen. Ik heb een gezin en in april word ik 29. Ik zie het wel. Als er iets moois voorbij komt, sta ik daar voor open. Maar ik schuif niks af en laat niks vallen. Ook een langer verblijf bij PEC Zwolle niet."



Eerst moet Marcellis met PEC handhaving in de Eredivisie zien te bewerkstelligen. De ploeg van Ron Jans staat momenteel dertiende en speelt zondagmiddag tegen AZ.