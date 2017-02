Sevilla toont veerkracht in derby en is medekoploper

18:24 – Sevilla FC is, in elk geval voor één dag, medekoploper in La Liga. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli won zaterdag de derby bij Real Betis Sevilla met 1-2 en nestelde zich zodoende naast Real Madrid aan kop van het klassement.



Bij rust keek Sevilla nog wel tegen een achterstand aan in het Estadio Benito Villamarín van Betis. De thuisclub, waar Ryan Donk afwezig was, kwam in de 36ste minuut op voorsprong via Riza Durmisi. De Deen trof doel uit een vrije trap, nadat hij de bal voor zijn poging had gekust.



In de tweede helft kantelden de bezoekers de score. Gabriel Mercado was in de 56ste minuut verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De Argentijn scoorde in de rebound, nadat een ploeggenoot uit een ingebrachte vrije trap op Betis-keeper Adán was gestuit. Iborra was een kwartier voor tijd goed voor de 1-2 namens Sevilla. De invaller scoorde eveneens na een standaardsituatie. Hij tikte de bal van dichtbij in het doel na een verlengde vrije trap.



Sevilla heeft nu net als koploper Real Madrid 52 punten, al speelde de Champions League-houder twee duels minder dan de Andalusische club. FC Barcelona staat met 51 punten derde, maar gaat zondag nog op bezoek in Madrid voor de kraker tegen Atlético (aftrap 16.15 uur). Real speelt later die dag (aftrap 20.45 uur) uit tegen subtopper Villarreal.