Van Aanholt draagt winnende goal op aan overleden opa

19:22 – Patrick van Aanholt kijkt terug op een mooie middag. De Nederlandse linksback trof zaterdag met een schot vanaf de rand van het penaltygebied doel en bezorgde zijn werkgever Crystal Palace daarmee een 1-0 overwinning op Middlesbrough.



"We zijn tevreden met de drie punten en ik ben heel blij met mijn doelpunt", aldus Van Aanholt bij de BBC. "Als team hebben we deze week hard gewerkt op de training. Afgelopen weekend hadden we vrij, wat ons een boost heeft gegeven. Daarna zijn we weer bij elkaar gekomen en je hebt kunnen zien dat we vandaag dominant waren in de eerste helft."



Van Aanholt draagt zijn treffer op aan zijn opa, die vorige week overleed. "Natuurlijk ben ik heel verdrietig om zijn overlijden, maar ik ben hem ook enorm dankbaar", vervolgt de verdediger. Crystal Palace staat door de winst boven de rode streep, al kan Leicester City de club er maandag weer onder duwen. Toch heeft Van Aanholt vertrouwen in een goede afloop. "Sam Allardyce is een goede manager. Dat heeft hij bij Sunderland ook laten zien, door hen te behoeden voor degradatie. Hij is nog nooit gedegradeerd, dus dat geeft ons hoop."