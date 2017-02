Leider Juventus boekt tegen Empoli zevende zege op rij

22:38 – Voor de zevende keer op rij heeft Juventus drie punten bijgeschreven in de Serie A. De titelverdediger en koploper won zaterdag de thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde Empoli, zonder zich bovenmatig in te hoeven spannen, met 2-0.



Juventus kreeg in de eerste helft van het treffen met Empoli al goede kansen om op voorsprong te komen, maar maakte het verschil pas na de pauze. De formatie uit Turijn nam in de 52ste minuut de leiding, door een eigen goal van Empoli-keeper Lukasz Skorupski. De Pool werkte de bal in eigen doel bij een poging van Mario Mandzukic, die het Toscaanse doel onder vuur nam na een voorzet van Juan Cuadrado. Alex Sandro scoorde dertien minuten later de 2-0. De Braziliaan schoof het leder door de benen van een tegenstander in het doel.



Met de drie punten verstevigt Juventus haar koppositie in de Italiaanse competitie. Het heeft nu tien punten voorsprong op nummer twee AS Roma, dat zondag nog wel de kraker speelt bij Internazionale. De rol van Napoli in de titelrace lijkt definitief uitgespeeld. De achtstefinalist in de Champions League verloor eerder op de avond met 0-2 van Atalanta Bergamo, dat nu de vierde plek bezet, en heeft inmiddels twaalf punten achterstand op Juventus.