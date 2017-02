Heerenveen worstelt met Roda maar wint eindelijk weer

22:40 – SC Heerenveen heeft voor het eerst sinds 14 januari weer eens een thuiszege gepakt. In een moeizame wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade, waarin alle goals na de rust vielen, trokken de Friezen uiteindelijk verdiend aan het langste eind: 3-0. Doke Schmidt, Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad (penalty) maakten de doelpunten in het Abe Lenstra Stadion, Roda JC-speler Mohamed El Makrini kreeg bij een 0-0 stand rood.



De westrijd voltrok zich lange tijd zonder echte hoogtepunten. Heerenveen mocht van Roda veelal de bal hebben, maar deed daar in de eerste helft veel te weinig mee. Sam Larsson, Martin Ødegaard en Arber Zeneli probeerden het wel, maar waren wat ongelukkig in hun acties en combinaties waardoor echt gevaar uitbleef. Morten Thorsby kwam nog het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn schot werd door Benjamin van Leer gekeerd. Diezelfde Van Leer kwam enkele momenten later goed weg toen hij de bal buiten de zestien in zijn handen had zonder dat dit werd waargenomen door de arbitrage.





Roda JC was de wedstrijd ingegaan met haar specialiteit: het houden van de nul. Dat lukte de eerste helft uitstekend, waardoor de ploeg van trainer Anastasiou zonder kleerscheuren de kleedkamer opzocht.



Dit veranderde na rust, toen Heerenveen het tempo wat opschroefde en nadrukkelijk de weg richting het doel van de tegenstander zocht. De thuisploeg kreeg tien minuten na de rust HULP van Mohamed El Makrini die hard doorging op Ødegaard en terecht rood zag. Kort daarna profiteerde Heerenveen al, toen Doke Schmidt een uitstekende voorzet van Zeneli binnen knikte. Met een 1-0 voorsprong en een man extra bleef de thuisploeg moeite houden om er doorheen te komen. De 2-0 bleef uit en de gelijkmaker leek te vallen toen Roda-invaller Thanasis Papazoglou binnen kon koppen. Hij werd echter teruggefloten voor een overtreding, een beslissing die twijfelachtig kon worden genoemd.



Uiteindelijk besliste Heerenveen de wedstrijd alsnog. Kort voor tijd kwam Zeneli goed door op links, waarna hij Henk Veerman kon bedienen met een prima pass. De spits knalde vanuit lastige hoek mooi raak. Even later werd het zelfs nog een ruime zege, toen Reza Ghoochannejhad een wat makkelijk gegeven penalty binnenschoot: 3-0.