Pastoor: "Uitslag waar we heel lang op hebben gewacht"

25 februari 2017 – Speltechnische analyses konden Sparta-coach Alex Pastoor na de uitwedstrijd tegen NEC gestolen worden. De oefenmeester won zaterdag met de Rotterdamse club in De Goffert met 0-1 en boekte daarmee de eerste eredivisiezege sinds begin november.



"Op dit moment ben je in de euforie van de uitslag, een uitslag waar we heel lang op hebben gewacht. De analyses maken me nu niet heel veel uit, maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de dingen die we wilden er aardig zijn uitgekomen", aldus Pastoor bij de NOS. Sparta won door een doelpunt van Paco van Moorsel in de 33ste minuut. Ruim een kwartier eerder pakte Sparta-keeper Roy Kortsmit een penalty van Gregor Breinburg. De redding van de goalie kwam voor Pastoor niet als een verrassing. "We hebben dit al een aantal keer gezien. Dan moet het ook een beetje meezitten, al vond ik wel dat hij er vrij katachtig bijzat. Dat is mooi."



In de tweede helft leek Sparta het steeds gemakkelijker te krijgen. "Er was na rust even een fase waarin het spannend werd. Grote kansen waren er niet, maar er waren wel veel ballen in en om de 'zestien die verkeerd konden vallen", vervolgde Pastoor. "In de loop van de tweede helft kantelde het steeds meer onze kant op. Zij werden steeds ongevaarlijker en zeker na onze wissels werden wij steeds gevaarlijker."