Anastasiou niet blij met arbitrage: "Het was een drama"

9:16 – Roda JC ging zaterdagavond met 3-0 onderuit op bezoek bij sc Heerenveen en Yannis Anastasiou was na afloop niet te spreken over de arbitrage. Mohamed El Makrini moest met rood vertrekken en de trainer zag ook nog een doelpunt van Thanasis Papazoglou afgekeurd worden.



Na afloop legt Anastasiou aan FOX Sports uit dat de rode kaart niet de reden was van zijn boosheid. Na het zien van de beelden concludeerde de trainer dat het een terechte beslissing was van scheidsrechter Siemen Mulder. "Ik was ook meer boos vanwege het afgekeurde doelpunt. Dat vond ik belachelijk. Hij gebruikt gewoon zijn lichaam, het was een duel. Dit is zwaar onterecht."



Volgens Anastasiou bleek ook uit de kleine dingen dat de scheidsrechter in het voordeel van Heerenveen floot. "Ik hoorde de vierde official en de grensrechter zeggen dat de ingooi voor Roda was en de scheidsrechter gaf de bal toch aan Heerenveen", vertelt de trainer, die na afloop verhaal wilde halen. "Maar als ik er wat van zeg dan word ik misschien gestraft. De scheidsrechter was gewoon een drama. We zijn bestolen."