Streppel blij met Schmidt: "Hij maakt anderen beter"

9:41 – Het sc Heerenveen van Jurgen Streppel boekte zaterdagavond een prima 3-0 thuisoverwinning op Roda JC. Doke Schmidt maakte na zestig minuten spelen de openingstreffer. De trainer was dan ook zeer tevreden over het optreden van de verdediger.



"Doke is een geweldig ventje. Hij is bijna twee jaar geblesseerd geweest. Hij heeft een winnaarsmentaliteit, kan ook nog scoren als hij mee naar voren gaat en maakt anderen beter", was Streppel na afloop lovend over Schmidt in gesprek met FOX Sports. "We hebben afgelopen week gesproken over de standardsituaties. De conclusie was dat we vrije trappen gewoon goed nemen, maar iemand moet die ballen erin koppen. Ik zei tegen Doke: je bent niet zo knap, dus ga er gewoon voor. Je hebt niks te verliezen", lacht de trainer.



Ondanks de zege was Streppel nog niet helemaal tevreden. "We hadden veel sneller van kant moeten wisselen en moeten weten waar de ruimte lag. In de tweede helft deden we dat beter en Roda kreeg een rode kaart, dat hielp ook", vertelt de coach, die stelt dat Heerenveen de overwinning echt nodig had. "Het was niet het beste voetbal, maar we winnen wel. Ik vond het ook een terechte zege."