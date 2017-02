Veerman: "Gehoord dat Heerenveen optie niet gaat lichten"

11:00 – Henk Veerman is bij sc Heerenveen in het bezit van een aflopend contract. De Frieze club heeft nog een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen, maar volgens de aanvaller wordt die niet gelicht. Onder andere FC Utrecht toonde al interesse.



Veerman heeft nog geen idee waar zijn toekomst ligt, zo laat hij weten aan de NOS. "Heerenveen heeft nog een optie, maar ik heb gehoord dat ze die niet gaan lichten. Totdat ik dat officieel gehoord heb, is het voor mij nog afwachten", aldus de aanvaller, die een nieuw contract niet helemaal uitsluit. "Het kan zijn dat ik vertrek of dat ze een nieuwe aanbieding doen. Misschien dat ze daar nog mee komen."



Afgelopen transferperiode had FC Utrecht interesse in Veerman. "Of een overstap naar Utrecht een mogelijkheid is? Misschien wel, maar ik kan wel meer clubs opnoemen. Of ik nou naar Utrecht of naar een andere club ga: ik wil gewoon spelen. Dat is wat ik hoop", besluit hij.