Messi bezorgt Barça op valreep zege in spannende kraker

18:06 – Lionel Messi heeft zijn waarde voor FC Barcelona andermaal bewezen. De Argentijnse ster maakte zondag in de spannende kraker bij Atlético Madrid vlak voor tijd het winnende doelpunt voor zijn Catalaanse werkgever, die met 1-2 won in het Estadio Vicente Calderón. Door de winst grijpt Barcelona, in elk geval voor een paar uur, de koppositie in de Spaanse competitie.



Door de winst in Madrid komt Barcelona op 54 punten. Dat zijn twee punten meer dan Real Madrid en Sevilla FC hebben. Real speelde echter twee duels minder dan de twee titelconcurrenten. Vanavond gaat de Champions League-houder nog op bezoek bij subtopper Villarreal. Sevilla won zaterdag de derby bij Real Betis al met 1-2. Met 45 punten is Atlético de nummer vier van Spanje en in de titelstrijd speelt het geen rol van betekenis meer.



Als Atlético nog wat wilde in het gevecht om het kampioenschap, dan mocht het tegen Barcelona in elk geval geen puntenverlies lijden. Dat leek de formatie van trainer Diego Simeone zich ook te realiseren. Atlético schoot beter uit de startblokken voor eigen publiek en kreeg in de eerste helft meerdere kansen om de leiding te nemen, maar Marc-André ter Stegen liet zich niet passeren. De Duitse sluitpost hield Jasper Cillessen opnieuw op de bank en liet met enkele goede reddingen zien waarom.



Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Barcelona wel beter in haar spel. In de 28ste minuut kreeg Luis Suárez de bal ook in het doel, maar het feest ging niet door omdat hij de bal met zijn hand aanraakte. In de 64ste minuut mochten de Catalanen alsnog juichen. Op aangeven van Suárez zorgde Rafinha met een schuiver in de verre hoek voor de 0-1. Lang duurde de vreugde bij Barcelona echter niet, want zes minuten later kwam Atlético weer langszij. Diego Godin knikte raak uit een vrije trap van Koke.



In de laatste twintig minuten had Barcelona vaker de bal en dat drukten de bezoekers ook uit in een doelpunt. Lionel Messi, zeker niet de beste man vanmiddag bij de titelverdediger, was het middelpunt van de feestvreugde. Suárez bediende de Argentijn, wiens eerste poging werd geblokt door Stevan Savic. Messi kreeg het leder vervolgens opnieuw voor zijn voeten en had ditmaal wel succes. Atlético probeerde het daarna nog wel, maar een nieuwe gelijkmaker bleef uit.