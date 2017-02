Ibrahimovic kopt Man United naar League Cup-winst

26 februari 2017 – In de Premier League staat Manchester United teleurstellend in de subtop, maar het pakte zondag wel een prijs. De formatie van manager José Mourinho legde op een sfeervol Wembley beslag op de League Cup, door in de finale af te rekenen met Southampton. Manchester United gaf een 2-0 voorsprong weg, maar zegevierde door een late treffer van Zlatan Ibrahimovic met 3-2.



Na 38 minuten had Manchester United een comfortabele 2-0 voorsprong in handen, maar Southampton mocht zich terecht bestolen voelen. Manolo Gabbiadini, in de winter overgenomen van Napoli, tikte de bal in de tiende minuut bij een 0-0 stand in het doel. Het feest ging echter niet door omdat de Italiaanse aanvaller in de ogen van de grensrechter buitenspel stond. Dat was echter niet het geval.





Negen minuten later pegelde Ibrahimovic Manchester United uit een vrije trap op voorsprong. Zeven minuten voor de pauze was Jesse Lingard verantwoordelijk voor een verdubbeling van de marge. De Engelsman schoof de bal op aangeven van Marcos Rojo in het doel, waardoor Manchester United de controle leek te hebben.



Dat was echter maar van korte duur. Uit een voorzet van James Ward-Prowse tikte Gabbiadini op slag van rust de aansluitingstreffer tegen de touwen en ditmaal telde zijn doelpunt wel. De Italiaan was drie minuten na de doelwissel zelfs goed voor de gelijkmaker. Ditmaal scoorde hij uit een opnieuw ingebrachte hoekschop.



Southampton was in de 64ste minuut uit wederom een corner dicht bij een volledige ommekeer van de score, Oriol Romeu raakte echter de paal. De eindstrijd stevende daarna af op een verlenging, maar die kwam er niet. In de 87ste minuut torende Ibrahimovic bij een voorzet van Ander Herrera boven Maya Yoshida (ex-VVV-Venlo) en Ryan Bertrand uit en kopte hij de 3-2 tegen de touwen.



Bij Manchester United bleef Daley Blind op de bank, Virgil van Dijk, Cuco Martina en Jordy Clasie waren afwezig bij Southampton.