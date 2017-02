Paris SG op schot in Classique bij Olympique Marseille

22:54 – Op papier is het nog steeds Le Classique, oftewel de absolute topwedstrijd van Frankrijk, maar dat Olympique Marseille en Paris Saint-Germain de laatste jaren uit elkaar zijn gegroeid zal bij iedereen bekend zijn. Het werd zondag eens te meer duidelijk: in het Stade Vélodrome van de rivaal wonnen de bezoekers uit Parijs met maar liefst 1-5.



Al na zestien minuten stond het 0-2 voor Paris SG. In de zesde minuut was Marquinhos al verantwoordelijk voor teleurstelling bij de ruim 65.000 toeschouwers, door van dichtbij raak te koppen uit een voorzet van Thiago Silva. Edinson Cavani zorgde tien minuten later voor stilte in het Vélodrome met de 0-2. De Uruguayaanse goalgetter liftte de bal over Marseille-keeper Yoann Pelé in het doel, nadat Javier Pastore hem met een mooie voetbeweging in stelling had gebracht.



De 0-2 tussenstand bleef staan tot en met de rust, maar in het tweede bedrijf maakte Paris SG er alsnog een pak slaag van. Lucas Moura, Julian Draxler en Blaise Matuidi waren daar met ieder één doelpunt verantwoordelijk voor. Marseille, waar Karim Rekik niet bij de selectie zat, deed tussendoor iets terug via Rod Fanni (1-4).



Door de royale zege komt Paris SG in het Ligue 1-klassement weer op gelijke hoogte met nummer twee OGC Nice. Beide teams hebben 59 punten, dat zijn er drie minder dan koploper AS Monaco heeft. Monaco won zaterdag met 1-2 bij En Avant Guingamp, Nice versloeg een dag daarvoor Montpellier voor eigen publiek met dezelfde cijfers. Marseille is met 39 punten, samen met Saint-Etienne, de nummer zes van Frankrijk.