Wolfsburg neemt na vier maanden weer afscheid van coach

26 februari 2017 – Assistent-trainer Ton Lokhoff krijgt een nieuwe hoofdcoach boven zich bij VfL Wolfsburg. De Duitse club heeft zondag, na een samenwerking van iets meer dan vier maanden, afscheid genomen van Valérien Ismaël.



Wolfsburg stelde Ismaël medio oktober vorig jaar aan als nieuwe coach, na het ontslag van Dieter Hecking. Onder leiding van de Fransman, die voor zijn promotie jeugdtrainer was in de Volkswagen Arena, verloor Wolfsburg negen van de vijftien wedstrijden in de Bundesliga. Vrijdag was streekgenoot Werder Bremen nog met 1-2 te sterk.



Wolfsburg, de ploeg van Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer, staat nog maar twee punten boven de rode streep in de competitie. De noorderlingen willen maandag al een nieuwe trainer presenteren.