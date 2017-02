Feyenoord komt dichterbij: "Laten ons niet gek maken"

8:00 – Nog tien hordes moet Feyenoord met succes nemen om de Coolsingel aan het einde van het seizoen vol te laten stromen met haar uitzinnige fans, die al jaren hunkeren naar het eerste kampioenschap sinds 1999. Waar de schaal bijna twee decennia lang vaak verder weg was dan ooit, komt hij nu steeds een beetje dichterbij. Bij de fans heerst er overduidelijk al titelkoorts, maar hoe is dat bij de spelers?



Na afloop van de met 2-1 gewonnen kraker tegen PSV vroeg FCUpdate.nl aan meerdere spelers van Feyenoord hoe zij tegen de uitmuntende prestaties, de steeds groter wordende titelkansen en de gigantische honger naar de landstitel bij de fans aankijken. Ze waren eensgezind. Natuurlijk werd er benadrukt dat het kampioenschap nog lang niet binnen is, maar toch konden ze er niet omheen dat de schaal nu toch wel steeds dichterbij aan het komen is. Bovendien vinden ze het prachtig om te zien hoe Het Legioen met de titelstrijd bezig is.





"Natuurlijk leeft het. Er is heel veel hoop aanwezig in de stad en bij de club. Dat is bij ons ook zo", reageert Jens Toornstra, tegen PSV goed voor de belangrijke 1-0, op de situatie. "Het is leuk om de beleving bij de supporters te zien, maar we hebben natuurlijk nog niks tastbaars", aldus Toornstra, die weet dat er vaak gerefereerd wordt aan het jaar 1999. "Tja, je zou wel zeggen dat het weer een keer tijd wordt...", knipoogt Toornstra, die aangeeft dat hier in de groep niet echt over gesproken wordt. "We zijn gefocust en bekijken het per wedstrijd."



Karim El Ahmadi noemt de 2-1 zege op PSV een 'mooie stap in de goede richting'. "Maar we moeten nog niet gaan zeggen dat we al zo goed als kampioen zijn. Er zijn nog tien wedstrijden te gaan, het kan dus nog alle kanten op", aldus El Ahmadi, die ook meekrijgt dat Het Legioen steeds meer hoop krijgt. "Het begint nu ook steeds dichterbij te komen, maar we moeten ons niet gek laten maken. We moeten alle wedstrijden proberen te winnen. Als dat lukt, dan dwingen we het vanzelf af."





Ook El Ahmadi hoort het jaar 1999 geregeld voorbij komen. "Het is natuurlijk een hele lange tijd geleden. We staan er nu goed op en we gaan er alles aan doen om aan het eind van het seizoen met die schaal te staan. Uiteindelijk ben je een voetballer en denk je daarom wel over zulke dingen na. Het Legioen, de spelers en de club, iedereen snakt ernaar. Dat moeten we ons nu ook wel realiseren. Maar nogmaals: tien wedstrijden, dat zijn er nog veel."



Eljero Elia wil eveneens niet te ver vooruitkijken. "Je moet realistisch blijven. Er is nog een lange weg te gaan. We moeten van week naar week leven en dan zien we vanzelf wel hoe het loopt. We hebben er in ieder geval vertrouwen in. Het worden belangrijke weken voor Feyenoord en voor heel Rotterdam", stelt Elia.



De vleugelaanvaller krijgt naar eigen zeggen veel mee van de wijze waarop de titelrace leeft in de stad. "Je merkt het aan de mensen om je heen. Je ziet het op Instagram en Facebook, maar ook als je op straat loopt. Men praat veel over de titel. In de selectie ook wel, maar we weten dat er nog een heel lange weg te gaan is. We moeten week na week alles geven en presteren en dan zien we het vanzelf wel", besluit Elia.



Door: Koen Jans