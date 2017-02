Heerenveen licht optie niet: Namli gaat naar andere club

12:21 – Na komende zomer is er voor Younes Namli geen toekomst meer weggelegd bij sc Heerenveen. De Friese eredivisionist heeft besloten de optie in het contract van de Deense middenvelder niet te lichten. Dat heeft de club via de officiële kanalen kenbaar gemaakt.



Omdat het contract van Namli komende zomer afloopt, gaat hij dan dus met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club. Namli stapte in de zomer van 2015 van het Deense AB over naar Heerenveen, maar de 22-jarige middenvelder kon mede door blessureleed geen doorbraak forceren in het Abe Lenstra Stadion. Nadat Namli in augustus 2016 zijn eerste negentig minuten speelde in de Friese hoofdmacht, interviewde FCUpdate.nl de middenvelder over zijn ellendige blessureperiode.



In totaal kwam Namli tot dertig optredens in de Eredivisie voor Heerenveen, waarvan negentien als invaller.