Gerbrands is sportief: "Niet zeuren, een geldig doelpunt"

17:02 – Het was uiteraard hét moment van het eredivisieweekend: het eigen doelpunt van Jeroen Zoet dat door middel van doellijntechnologie werd toegekend in de kraker tussen Feyenoord en PSV in De Kuip. Na de wedstrijd werd er veel gezegd en geschreven over het moment, maar volgens PSV-directeur Toon Gebrands is de situatie simpel.



De beleidsbepaler gaat daags na de verloren topper in Rotterdam in op het bewuste moment in De Kuip. "Het was voor heel Nederland een primeur op deze manier. Ik ben voor fair play en ik heb altijd geroepen dat dit soort technieken horen bij de sport om het eerlijker te maken. Dus het is jammer voor PSV, maar wel eerlijk", zegt hij via de officiële kanalen van de club.



"Dan komen er vervolgens discussies over welke marges er in het systeem zitten. Er zit een kleine marge in, dat heb ik gezien bij tennis. Maar goed, dit zijn de spelregels die we met zijn allen hebben afgesproken en daar houden we ons aan. Niet zeuren, het is een geldig doelpunt", zegt hij sportief.