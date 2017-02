Iniesta sluit CL-wonder niet uit en steunt coach Enrique

20:37 – Volgende week woensdag moet FC Barcelona proberen een 4-0 nederlaag goed te maken tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Middenvelder Andrés Iniesta beseft dat het een moeilijk verhaal gaat worden voor de Spaanse club, maar sluit een wonder niet uit.



"We weten dat het heel lastig gaat worden tegen PSG", vertelt de middenvelder op de website van Barcelona. "Maar we hebben voldoende kwaliteiten in huis om die ploeg in de problemen te brengen", stelt Iniesta, die zondag met Barcelona de Spaanse kraker tegen Atlético Madrid met 1-2 wist te winnen.



Daardoor is de druk op trainer Luis Enrique weer wat minder geworden, tot opluchting van Iniesta. De middenvelder spreekt net als verdediger Gerárd Pique de steun uit in de coach. "We staan voor duizend procent achter hem. Ik hoop dat we samen met hem nog veel titels kunnen winnen."