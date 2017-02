Straffen voor Dinamo Kiev en Besiktas na ongeregeldheden

21:34 – Het is alweer even geleden dat Dinamo Kiev en Besiktas tegenover elkaar stonden in de Champions League, maar beide clubs zijn door de UEFA alsnog bestraft voor de ongeregeldheden rondom de wedstrijd van 6 december. Beide clubs moeten namelijk 60.000 euro betalen.



Rondom de wedstrijd in Groep B raken fans van beide clubs slaags met elkaar en werd er door beide partijen vuurwerk naar elkaar gegooid. De UEFA heeft daardoor besloten om beide clubs een geldboete te geven.



De wedstrijd eindigde in een 6-0 zege voor Dinamo Kiev.