Belotti van schlemiel naar held: "Ga trainen op penalty's"

23:25 – Voor de derde keer dit seizoen miste Andrea Belotti maandagavond namens Torino een penalty in de Serie A, maar de spits stapte desondanks als man van de wedstrijd van het veld in het uitduel met Fiorentina. Dankzij twee goals van de Italiaan namen de bezoekers een punt mee uit Florence: 2-2. Belotti is opgelucht.



Bij een 2-0 achterstand knalde hij een strafschop op de lat, om vervolgens met twee doelpunten alsnog goud waard te zijn voor zijn ploeg. "We begonnen slecht aan de wedstrijd, maar hebben vervolgens karakter getoond", vond Belotti na de wedstrijd. "Natuurlijk zijn wij alsnog tevreden met het punt."



De spits zag zijn strafschop in de tweede helft op de lat uiteen spatten. "Dit seizoen willen ze er maar niet in, terwijl het vorig seizoen wel lukte. Ik zal er op gaan trainen", aldus Belotti, die dit seizoen al op zeventien treffers staat bij de middenmoter. Hij beseft dat hij daardoor in beeld is geraakt bij grotere clubs. "Over mijn toekomst is nu echter nog niets zinnigs te zeggen."