Klopp boos: "Wisselvalligheid Liverpool slaat nergens op"

27 februari 2017 – Jürgen Klopp heeft geen goed woord over voor het optreden van Liverpool op bezoek bij Leicester City. De bezoekers werden vanaf de eerste minuut van het veld geblazen en hadden geen antwoord op het energieke spel van de laagvlieger. Tot woede van de coach.



Liverpool verloor, met name door een zeer slechte eerste helft, met 3-1. "Het is moeilijk om nu de juiste woorden te vinden", sprak Klopp kort na de wedstrijd. "We hebben fysiek de strijd verloren van Leicester. Zij waren er klaar voor en hadden zich goed voorbereid en wij wisten ook hoe zij zouden spelen. We wisten dat ze zo wilden spelen als vorig seizoen en het is onze fout dat we ze in het spel hebben geholpen. We speelden slecht in het begin, in het midden en op het einde", sprak Klopp, die baalt dat zijn team wederom een steek laat vallen. "Daarvoor verdienen we kritiek. Onze wisselvalligheid slaat nergens op."



"Als je goed speelt en verliest, dan kan ik daar mee leven. Het leek vanavond echter alsof wij totaal niet wisten waar de krachten van Leicester lagen. Wij speelden ondermaats, dat is duidelijk. Het is heel simpel: als je niet goed presteert, dan verlies je. Ik kan nu geen reden voor deze nederlaag bedenken. In voetbal kun je altijd excuses zoeken, maar ik heb daar nu geen zin in."



Klopp moet zijn team snel bij elkaar zien te rapen, aangezien zaterdag de clash met Arsenal wacht.