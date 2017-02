Eindelijk heldenrol Vardy: "Was een geweldige avond"

27 februari 2017 – Vorig seizoen reeg Jamie Vardy de hoogtepunten aaneen bij Leicester City, maar dit seizoen stond de aanvaller symbool voor de ineenstorting van de kampioensploeg van vorig jaar. Maandagavond was echter alles weer even als vorig seizoen: Leicester boekte een knappe zege en Vardy bekleedde een heldenrol. De spits die met twee goals een groot aandeel had in de 3-1 zege op Liverpool, was na afloop opgelucht.



"Samen met de coach besloten we voor de wedstrijd om hoog druk te zetten op Liverpool. Dat pakte goed uit en daar hebben we ze pijn mee gedaan", zei de spits bij BBC. "De fans hebben ons echt gesteund en het was een geweldige avond. Dit seizoen lukte het ons vaak niet om de resultaten te halen, ondanks dat we alles probeerden. Vanavond viel het gelukkig allemaal weer samen."



Vardy erkent dat Leicester een bewogen week achter de rug heeft na het ontslag van Claudio Ranieri. "We hebben het enige juiste gedaan en dat is reageren op het veld. We voelen nu blijdschap en opluchting. Deze zege was verdiend en we moeten deze lijn nu doortrekken. Als dat lukt, kunnen we de laatste plaatsen achter ons houden."