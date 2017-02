Stuntploeg Lotte wil Aubameyang afstoppen: "Het kan"

17:18 – Borussia Dortmund moet dinsdagavond de halve finale van de Duitse beker zien te bereiken. Het lijkt in eerste instantie geen al te lastige opgave, maar toch mag VfL Sportfreunde Lotte absoluut niet onderschat worden. De Duitse derdeklasser kegelde eerder al Bundesliga-klanten Werder Bremen en Bayer Leverkusen uit de DFB Pokal.



Trainer Ismail Atalan lijkt vooral op zijn hoede voor een speler van Dortmund. "Het zal niet makkelijk worden, maar Pierre-Emerick Aubameyang kan worden afgestopt", zegt hij op de persconferentie. "Dat is Darmstadt laatst gelukt en andere ploegen hebben het eerder ook gedaan."



In het plaatsje Lotte wonen nog geen 15.000 mensen, terwijl er in het stadion van de tegenstander plek is voor meer dan 81.000 toeschouwers. Toch is ook burgermeester Rainer Lammers optimistisch. "We hebben al drie grotere clubs eruit gegooid, maar de tegenstander van nu is wel gigantisch."