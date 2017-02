Van kanker herstelde Russ bij de selectie: "Zeer emotioneel"

18:55 – Eintracht Frankfurt moet dinsdagavond nog maar eens af zien te rekenen met Arminia Bielefeld in de DFB Pokal. Toch is het hoe dan ook al een mooie avond voor de nummer zes van de Bundesliga. Marco Russ zit namelijk weer bij de selectie.



Bij een dopingcontrole eind vorig seizoen werd er teelbalkanker geconstateerd bij de verdediger. Ondanks dat er een lange behandeling op hem wachtte, verlengde de club zijn contract wel tot en met 2019. Russ keerde pas begin 2017 terug op het trainingsveld en moest toen nog een trainingsachterstand overbruggen.



"Dit is een zeer emotioneel moment", vertelt trainier Niko Kovac aan Sky Sports. "Ik hoop natuurlijk dat de kans zich voordoet dat hij wat speeltijd kan krijgen. En als er een centrale verdediger geblesseerd raakt, moet hij sowieso meteen aan de bak."



De 31-jarige Russ kwam al in 1996 in de jeugdopleiding van Eintracht Frankfurt terecht. Buiten twee seizoenen bij VfL Wolfsburg verdedigde hij continu het shirt van de Adlerträger.