Eintracht Frankfurt via benauwde zege naar halve finale beker

20:23 – Eintracht Frankfurt heeft zich met moeite geplaatst voor de halve finale van de DFB Pokal. In eigen huis werd Arminia Bielefeld met 1-0 verslagen dankzij een snelle goal. Marco Russ, die voor het eerst sinds zijn strijd tegen kanker weer bij de selectie zat, mocht in de blessuretijd nog invallen.



Het was al heel vroeg raak voor de thuisploeg. Danny Blum kreeg de bal na een voorzet vanaf links met een gelukje voor zijn voeten en faalde vervolgens niet bij het afronden. Frankfurt had voor rust nog kansen op meer, maar wist de voorsprong niet uit te breiden.



Na rust was het wedstrijdbeeld compleet anders. Voor Frankfurt was Blum dicht bij zijn tweede van de avond, maar daarna was het al Arminia Bielefeld wat de klok sloeg. Echter kende doelman Lukás Hrádecký een fenomenale avond en behoedde hij zijn ploeg meermaals voor een tegentreffer. Mede daarom werd Russ in de slotfase nog ingebracht als extra slot op de deur, om zo de overwinning over de streep te slepen.