Bekerclash Dortmund gecanceld wegens hevige sneeuwval

20:31 – De kwartfinale van de DFB Pokal tussen VfL Sportfreunde Lotte en Borussia Dortmund is afgelast. Het veld van de derdedivisieclub is onbespeelbaar verklaard. Dit gebeurde opmerkelijk genoeg pas een halfuur voor de aftrap, die gepland stond om 20:45.



Reden voor de afgelasting is de sneeuw die massaal uit de lucht komt in het West-Duitse stadje. Er is nog niet bekend gemaakt wanneer de bekerwedstrijd afgewerkt wordt.





Het weer had overigens ook de nodige invloed op de reis van Borussia Dortmund richting het stadion van Lotte. De spelersbus kwam namelijk vast te zitten in de modder. Uiteindelijk kon het voertuig na enige hulp van een tractor alsnog doorrijden, al bleek de reis eenmaal in het stadion dus voor niets te zijn geweest.