Ethische commissie FIFA schorst oud-bestuurder voor twee jaar

22:01 – Voormalig FIFA-bestuurslid Amos Adamu is voor twee jaar geschorst. De Ethische Commissie van de FIFA heeft geoordeeld dat de Nigerianen meerdere inbreuken heeft gepleegd op de ethische code van bij de wereldvoetbalbond.



Het is niet de eerste keer dat het voormalig lid van het uitvoerend comité van de FIFA geschorst wordt. De voetbalbond zelf schorste Adamu in 2010 voor drie jaar, omdat voor de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 omkoopbaar was gebleken. Hij werd daarop uit het bestuur gezet en mocht uiteraard niet meer een stem uitbrengen.



Vervolgens kwam hij nogmaals op de radar van de ethische commissie. In maart 2015 werd er een onderzoek naar geopend, wat uiteindelijk geleid heeft tot de dinsdag bekendgemaakte schorsing.