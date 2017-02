Benfica ruikt de bekerfinale dankzij trefzekere Mitroglou

23:12 – Benfica is na de uitwedstrijd bij Estoril dicht bij het bereiken van de finale van de Portugese beker. De nummer vijftien van de Liga Sagres hield lang stand, maar moest in de slotfase toch het hoofd buigen voor de koploper van Portugal (1-2).



Konstantinos Mitroglou was de grote man bij de bezoekers. Na dik een halfuur opende de Griek de score. Na een voorzet vanaf de linkerflank kon de aanvaller van dichtbij binnentikken. Lang stond de voorsprong niet op het bord, want Kleber Pinheiro produceerde vijf minuten later de gelijkmaker vanaf elf meter.



Estoril deed het vervolgens prima tegen de club uit Lissabon, maar moest in de laatste minuut van de officiële speeltijd toch weer een treffer van Mitroglou incasseren. De aanvaller stond op het randje van buitenspel, maar mocht door en tekende zo voor de winnende goal.