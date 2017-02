Valencia klimt richting de middenmoot na kleine zege

23:22 – Valencia lijkt zich stilaan op te krabbelen in de Primera División. Hoewel de zege van vorige week op Real Madrid geen goed vervolg kreeg, werd er dinsdagavond – weliswaar niet met grote cijfers – gewonnen van nummer zestien Leganés met 1-0. De club stijgt hierdoor naar de twaalfde plek.



Met Zakaria Bakkali in de basis vond Valencia na een krap halfuur eindelijk het doel. Nadat eerst de paal al werd geraakt, was het uiteindelijk Eliaquim Mangala die het laatste zetje gaf voor de 1-0. Even daarvoor had Bakkali al bijna de score geopend en ook Simone Zaza had een paar aardige mogelijkheden.



Valencia was heer en meester, maar verzuimde steeds de tweede treffer te maken, waardoor het toch lang spannend bleef in Mestalla. De doelpogingen van Leganés – dat dit weekend nog een 4-0 zege boekte – waren echter net zo absent. In heel de wedstrijd werd er slechts twee schoten gelost, waarbij Diego Alves niet eens in actie hoefde te komen. Dat Alberto tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart pakte, had bovendien geen positieve invloed op de kansen van Leganés.



