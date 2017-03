Goal Beerens door fans verkozen tot doelpunt van het jaar

10:06 – Hij is nog maar een paar maanden actief in het Championship, de op één na hoogste klasse in het Engelse voetbal, maar toch heeft Roy Beerens zijn eerste onderscheiding al binnen. Eén van de zes goals die de man uit Bladel dit seizoen wist te maken, is namelijk door fans van de club verkozen als doelpunt van het jaar.



In het laatste weekend van november wist Beerens een heerlijke volley binnen te knallen voor de ploeg van Jaap Stam. Bristol City, de toenmalige tegenstander, moest op bezoek bij Reading uiteindelijk met 2-1 buigen. Beerens tekende aan voor de 2-0.



Met 41 procent van de stemmen won het doelpunt van Beerens met overmacht: met Ola John dong er nog een Nederlander mee naar de prijzen. De tegenwoordig voor Deportivo La Coruña actieve buitenspeler werd vorig seizoen door werkgever Benfica uitgeleend aan de club uit Reading.