Drama voor Utrecht-aanvaller: voorste kruisband gescheurd

14:35 – Zeer slecht nieuws voor FC Utrecht, en dan vooral voor Patrick Joosten. De 20-jarige vleugelaanvaller heeft afgelopen vrijdag tijdens de training zijn voorste kruisband gescheurd, zo meldt zijn werkgever via de officiële clubkanalen.



Joosten zal spoedig geopereerd worden aan zijn kniegewricht en zal door de kwetsuur dit seizoen niet meer zijn opwachting maken. Het is een flinke domper voor de meervoudig jeugdinternational, die in de zomer van 2015 van NEC naar Utrecht kwam. Dit seizoen speelde Joosten mee in dertien wedstrijden (zes keer basis) van het eerste elftal van de club uit de Domstad. Ook kwam hij acht keer in actie bij Jong FC Utrecht in de Jupiler League.



Het zit Utrecht dit seizoen allesbehalve mee op fysiek vlak. Voor Joosten liepen Rico Strieder, Robbin Ruiter, Edson Braafheid, Sofyan Amrabat en Wout Brama ook al serieuze blessures op.