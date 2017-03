Nederland plant oefenduels met Marokko en Ivoorkust

17:37 – Het Nederlands elftal speelt in de zomer twee oefenwedstrijden tegen Afrikaanse landen, zo maakt de KNVB woensdag bekend. Het elftal van Danny Blind komt op 31 mei in Casablanca in actie tegen Marokko. Op 4 juni staat vervolgens een ontmoeting met Ivoorkust op Nederlandse bodem gepland.



De oefenwedstrijden komen in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op 9 juni. Die wedstrijd wordt, net als het duel met Ivoorkust, in De Kuip afgewerkt. Blind verwacht twee mooie oefenwedstrijden te zien. "Ivoorkust werd al in de groepsfase uitgeschakeld door nota bene Marokko. Maar in de kwalificatiegroep voor het WK staat Ivoorkust juist weer twee punten boven Marokko. Een wedstrijd tussen Marokko en Nederland is sowieso speciaal, omdat we daar vast spelers gaan terugzien die we kennen uit de Eredivisie."



In mei 2014 oefende Nederland voor het laatst tegen een Afrikaans land en dat terwijl het volgens Blind juist nuttig is om een tegenstander van een ander continent te treffen. "Het is zeker voor onze jonge spelersgroep waardevol dat we kunnen oefenen tegen een tegenstander van een ander continent. En met een mogelijk WK in aantocht is dat mooie bagage", aldus de bondscoach.