Van den Brom: "Aan de stand verplicht de finale te halen"

John van den Brom maakt met AZ niet de beste periode mee, maar stelt dat de Alkmaarders verplicht zijn om in de KNVB-beker van SC Cambuur te winnen. Donderdag staat het duel in de halve finale op het programma en de trainer ziet aan alles dat zijn ploeg klaar is voor de ontmoeting.



"We zijn het aan onze stand verplicht om te winnen, niets meer of minder. We spelen thuis en hebben een goed beeld van Cambuur gekregen. Ze zullen geen verrassingen voor ons hebben. Het belang van deze wedstrijd is bij iedereen bekend", zegt de trainer via de officiële kanalen van AZ. "Ik ben niet bang voor onderschatting. We zijn het aan onze stand verplicht om de finale te halen. Als we dat doen kunnen we wat tegen Olympique Lyon gebeurd is ook weer makkelijker uitwissen."



De laatste keer dat AZ in eigen huis tegen Cambuur speelde won het met 3-1. "Maar je moet wel respect voor de tegenstander hebben. Ze hebben een goede generale gehad en overtuigend gespeeld. Alles wat je ziet, hoort en leest over Cambuur is positief. Dat hun trainer kansen ziet is logisch. Dat zou ik ook zeggen als ik trainer van Cambuur was. Dat zeg ik ook als wij tegen Lyon spelen", aldus Van den Brom, die over de opstelling nog geen uitspraken doet. "Maar iedereen is fit en beschikbaar."