Vitesse start met fitte Room in halve finale tegen Sparta

20:05 – Eloy Room is fit genoeg bevonden om te kunnen starten in de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta. De doelman van Vitesse viel afgelopen weekend tijdens het competitieduel met Go Ahead Eagles geblesseerd uit, maar is inmiddels weer hersteld.



De inzetbaarheid van Room was lange tijd twijfelachtig. De doelman trainde pas dinsdag weer volledig mee met de groep. Henk Fraser voert één wijziging door ten opzichte van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Arnold Kruiswijk keert terug in de basis waardoor Kevin Diks weer naar de bank verwezen wordt.



Sparta won in de laatste competitiewedstrijd tegen NEC Nijmegen knap met 0-1. Daardoor heeft Alex Pastoor vrij weinig redenen om te wisselen. De trainer kiest in de halve finale van de beker dan ook voor dezelfde elf namen als in Nijmegen.



Opstellingen

Sparta: Kortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus; Sanusi, Dijkstra, Van Moorsel; Cabral, Pusic en Calero.

Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor.