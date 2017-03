PSG ontsnapt in bekertoernooi tegen tweedeklasser Niort

20:40 – Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond ternauwernood weten te plaatsen voor de kwartfinale van het Franse bekertoernooi. Pas twaalf minuten voor tijd wist Javier Pastore de ban te breken voor de bezoekers in het duel met tweedeklasser Niort. Uiteindelijk won PSG met 0-2.



PSG wist afgelopen zondag nog met 1-5 te winnen van Olympique Marseille, maar op bezoek bij Niort kwam de ploeg lange tijd niet tot scoren. Unai Emmery koos ervoor om enkele van zijn basisspelers rust te geven in het duel met de tweedeklasser. Twaalf minuten voor tijd was het Pastore die de score opende voor PSG. Voor de Argentijn was het zijn eerste doelpunt sinds zijn rentree na lang blessureleed.



Niort kreeg zelfs nog een prima kans op de gelijkmaker, maar een goed oplettende Alphonse Aréola voorkwam een tegentreffer. Vervolgens maakte invaller Edinson Cavani in de extra tijd de bevrijdende 0-2 voor de ploeg van Emmery.