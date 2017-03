Strafschoppen bezorgen Gladbach winst op HSV in DFB Pokal

20:44 – Borussia Mönchengladbach heeft de halve finale van de DFB Pokal bereikt. De bezoekers wonnen met 1-2 van Hamburger SV nadat de ploeg binnen tien minuten twee strafschoppen kreeg toegewezen. Lars Stindl en Raffael scoorden beide vanaf elf meter.



Na 53 minuten ging de bal voor het eerst op de stip. Gladbach kreeg de strafschop toegewezen en Stindl scoorde vervolgens vanaf elf meter zijn zesde doelpunt in zes bekerwedstrijden. Acht minuten later kregen de bezoekers opnieuw een penalty. Ditmaal ging Raffael achter de bal staan en ook hij faalde niet: 0-2.



In de slotfase maakte HSV nog de aansluitingstreffer via Bobby Shou Wood na een van richting veranderd schot. De gelijkmaker viel echter niet meer en dus bekert Borussia Mönchengladbach verder. Voor HSV is het de tweede klap in korte tijd nadat de ploeg in de laatste competitiewedstrijd met 8-0 verloor van Bayern München.