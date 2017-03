Enrique vertrekt na het seizoen als trainer van FC Barcelona

22:00 – Luis Enrique vertrekt na dit seizoen als trainer van FC Barcelona. Dat maakt hij bekend tijdens de persconferentie van de club na het met 6-1 gewonnen competitieduel met Sporting Gijón. De Spanjaard is sinds 2014 werkzaam bij de Catalanen.



Het contract van Enrique loopt komende zomer af en de trainer bevestigde dat hij zijn verbintenis niet zal gaan verlengen. "Ik ben volgend seizoen niet meer de trainer van FC Barcelona. Ik heb nu rust nodig. Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen in mij en de spelersgroep voor hun inzet en professionele houding." Ivan Rakitic laat weten dat de spelers al op de hoogte waren van de beslissing. "Hij vertelde het eerst aan ons. Nu willen genieten en het beste maken van wat er nog over is van het seizoen."



Enrique boekte veel succesen met Barcelona en won twee keer de landstitel, tweemaal de Copa del Rey, de Spaanse Super Cup, de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubs. Na de 4-0 nederlaag in de achtste finale van de Champions League was er echter de nodige kritiek op de trainer. De spelersgroep liet destijds al weten het volledige vertrouwen in Enrique te hebben.