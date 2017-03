Lazio verslaat Roma en zet eerste stap naar finale Coppa Italia

1 maart 2017 – Lazio heeft woensdagavond de derby in de Coppa Italia met AS Roma met 2-0 gewonnen. De heenwedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor de ploeg van Stefan de Vrij en Wesley Hoedt. Sergej Milinkovic-Savic en Ciro Immobile zorgden voor de doelpunten.



AS Roma leek op de voorhand favoriet voor de derby in de halve finale van het bekertoernooi. De club won namelijk de laatste vier onderlinge duels. Na een half uur spelen was het echter Lazio dat op een 0-1 voorsprong kwam. Op aangeven van Felipe Anderson tekende Milinkovic-Savic voor de openingstreffer.



Roma, waar Kevin Strootman in de basis begon, kreeg via Edin Dzeko en Mohamed Salah heel behoorlijke kansen op de gelijkmaker. Gescoord werd er niet en het was twaalf minuten voor tijd Lazio dat de score verdubbelde. Ciro Immobile bepaalde met een intikker de eindstand op 2-0.



Bij Lazio speelde De Vrij de gehele wedstrijd terwijl Hoedt op de bank bleef. In de return moet AS Roma nu driemaal scoren om door te gaan naar de finale. De andere finalist komt uit het duel tussen Juventus en Napoli. Eerstgenoemde won de heenwedstrijd met 3-1.