Baker over 'perfecte' wedstrijd: "Was een teamprestatie"

0:08 – Lewis Baker bezorgde Vitesse met twee doelpunten tegen Sparta hoogstpersoonlijk een plaats in de finale van de KNVB-beker in De Kuip. Desondanks sprak de middenvelder na afloop van een echte teamprestatie van het elftal van Henk Fraser.



"Dit was een perfecte wedstrijd, het was heel erg goed. Ik scoor twee goede goals en we halen de finale, dat is het belangrijkste", was de eerste reactie van Baker na afloop aan FOX Sports. "Ik denk niet dat we vandaag ons beste spel hebben gespeeld, maar het gaat om de winst. Dit is echt een teamprestatie. Iedereen bij de club heeft hier hard voor gewerkt en we zijn één stap verwijderd van geschiedenis schrijven."



In de gehele clubhistorie wist Vitesse nog nooit de beker te winnen. "Daar kunnen we nu verandering in brengen", reageert Baker, die nog niet aan de finale wil denken. "We krijgen eerst nog belangrijke duels in de competitie waar we ons op moeten richten. Maar die finale gaat zeker de wedstrijd van het seizoen worden. We moeten laten zien waarom we het verdienen daar te staan", besluit de middenvelder.