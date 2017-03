Barça neemt de tijd in zoektocht naar nieuwe trainer

10:18 – Na acht prijzen te hebben gepakt en daar misschien nog meerdere prijzen aan toe te voegen, trekt Luis Enrique komende zomer de deur van Camp Nou achter zich dicht. Dat heeft de trainer woensdagavond, na de 6-1 zege op Sporting Gijón, aangekondigd. Voorzitter Josep Maria Bartomeu spreekt van een geweldige periode onder Enrique.



"Luis Enrique is een van de grootste managers in de historie van Barça", zegt Bartomeu tegen officiële videokanaal van Barcelona. "Hij zal hier volgend jaar niet meer zijn, maar we zijn verheugd met zijn werk. De club steunt hem tot het einde van het seizoen, waarin we hopelijk nog wat prijzen kunnen pakken", aldus de voorzitter van Barça.



"Afgelopen zomer vertelde Luis Enrique al dat dit jaar weleens zijn laatste kon zijn. Een paar dagen geleden gaf hij aan dat hij niet door zou gaan", vervolgt Bartomeu, die geen haast zal maken met de opvolging van de trainer. "We gaan er rustig aan werken en vanaf 1 juli gaan we een nieuwe coach presenteren."