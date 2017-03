Bolivia stapt naar CAS om puntenstraf aan te vechten

12:36 – Bolivia stapt naar het internationaal sporttribunaal CAS in Lausanne om beroep aan te tekenen tegen de vier punten in mindering en boete van 11.000 euro die het opgelegd heeft gekregen van de FIFA. Het Zuid-Amerikaanse land ontving deze straf wegens het opstellen van een niet speelgerechtigde speler.



In september vorig jaar won Bolivia met 2-0 van Peru en speelde het met 0-0 gelijk tegen Chili. Die prestaties werden echter omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag, omdat het land Nelson Cabrera had opgesteld. Volgens de FIFA mag de speler alleen voor zijn geboorteland Paraguay uitkomen.



Al zou Bolivia de vier punten terugkrijgen, dan blijft het negende in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde.